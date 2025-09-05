En medio del receso por fecha FIFA, las Chivas de Guadalajara disputarán un amistoso en suelo estadounidense ante León. Los dirigidos por Gabriel Milito cuentan con varias bajas por diferentes convocatorias a la Selección Mexicana, por lo que el entrenador decidió incluir algunos elementos de la cantera: el más destacado es el de Diego Covarrubias.

Con 18 años y siendo oriundo de Guadalajara, Covarrubias integra desde muy joven las Fuerzas Básicas rojiblancas. Se desempeña como mediocentro, con una gran facilidad a la hora de abarcar mucho campo y recuperar balones. Si bien también cuenta con aceptable técnica, su fuerte está en el aspecto táctico y defensivo.

Comparativa entre Diego Covarrubias y los demás mediocampistas de la Liga MX Sub-19 2024/25 (Libro de Pases)

Covarrubias puede ser ese tipo de elemento que juega más anclado como contención, con capacidad para proteger a la última línea. A la hora de defender sin el balón, es un mediocampista muy fuerte en lo defensivo, con instinto y físico para imponerse en disputas.

Tanto Covarrubias como Robinho Romero, la otra sorpresa en la convocatoria, fueron parte del Sub-19 dirigido por el entrenador portugués Sergio Pinto y compartieron con Santiago Sandoval, otro elemento de ese equipo que ya debutó con el Guadalajara.

Diego Covarrubias levantando el trofeo junto a Santiago Sandoval tras campeonar en la Liga MX Sub-16 (Imago7)

Diego Covarrubias ya estuvo a prueba en el PSV

En el pasado, Diego Covarrubias viajó a los Países Bajos para entrenar con el PSV, al igual que su compañero Gael García, quien ya ha estado bajo las órdenes de Gabriel Milito con el primer equipo.