Las Chivas de Guadalajara aprovecharán el receso por fecha FIFA para disputar un encuentro amistoso en suelo estadounidense, más precisamente en Chicago, donde el Rebaño se medirá ante Club León, rival contra el que ya se enfrentó en su estreno pr el Apertura 2025, con una derrota por la mínima.

La plantilla rojiblanca dirigida por Gabriel Milito tiene varias bajas por lesión o por respectivas convocatorias a Selección Mexicana, por lo que el estratega argentino tuvo que recurrir a dos sorpresivos llamados a jóvenes que integran la cantera.

Las dos sorpresas en la nómina rojiblanca son Diego Covarrubias y Robinho Romero, quienes se desempeñan habitualmente con el Sub-21 que dirige Pepe Meléndez. El primero es un centrocampista de recorrido y gran recuperación de balón. Por su parte, Robinho es un guardameta con gran juego de pies.

Diego Covarrubias ya estuvo a prueba en el PSV

Covarrubias, mediocentro oriundo de Guadalajara, es una de las tantas joyas que tiene la cantera rojiblanca. De hecho, ya tuvo una etapa a prueba en el PSV junto a Gael García, otra gran promesa que ya ha sido tenido en cuenta por Gabriel Milito.

Los convocados de Chivas a la Selección Mexicana