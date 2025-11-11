Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera a los Cuartos de Final de la Liguilla. El conjunto rojiblanco finalizó en la sexta posición de la tabla general y enfrentará a Cruz Azul en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

En medio de este contexto el padre de Armando González le respondió a Gabriel Milito y sus dichos sobre la convocatoria a la Selección Mexicana. Por otro lado, Ricardo Marín será la primera alta del Guadalajara y así cerró su participación en el campeonato de goleo, mientras que desde Pumas confirmaron la peor noticia para José Juan Macías. Por último, la Liga MX Femenil confirmó horario y día para la Semifinal de la Liguilla.

Padre de Armando González le contestó a Gabriel Milito

Armando González se coronó campeón de goleo del Apertura 2025 y se encuentra convocado con la Selección Mexicana. Mientras la Hormiga se encuentra en el Tri, su padre le contestó a Gabriel Milito en relación a lo que dijo sobre una posible convocatoria al conjunto nacional.

“No le entiendo. Al final de cuentas tú ves los números, sus actuaciones ¿Qué esperas? ¿Esperar a que madure en qué sentido? Él es totalmente maduro. Es un jugador de primera división, él ha demostrado. Imagínate que madurez va a tener que si en año y medio ha tenido 6 entrenadores y con todo sale adelante. Lo que él acaba de conseguir no lo pueden minimizar de cualquier manera. Es campeón goleador de nuestra liga”, expresó a Claro Sports.

Así quedó Ricardo Marín en la tabla de goleo

Ricardo Marín será una de las primeras altas en Chivas para el Clausura 2026 tras haber finalizado su préstamo con Puebla. Por otro lado, el Guadalajara llega con un puesto 34 en la tabla de goleo del Apertura 2025 tras anotar cuatro goles. Cabe destacar que en este año anotó nueve goles entre Liga MX y Leagues Cup.

Pumas confirmó la peor noticia para José Juan Macías

El sábado José Juan Macías salió lesionado en la victoria de Pumas ante Cruz Azul. Ayer el conjunto Universitario confirmó en un comunicado que tiene una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, una ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

Confirmado horario, día y TV para Chivas Femenil vs. América

La Liga MX Femenil confirmó los horarios y días para la Semifinal entre Chivas y América por la Liga MX del Apertura 2025. La ida se juega el próximo jueves en el Estadio Akron a las 20:00 y podrá verse por Amazon Primer y TUBI, mientras que el domingo se juega la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 y podrá verse por Canal 9, TUDN y VIX Premium.