Uno de los jugadores que en Chivas no ha parado de dar de qué hablar es sin duda la Hormiga González quien se encuentra en plena convocatoria de la Selección Mexicana. En medio de este contexto, el padre del goleador rojiblanco, Armando González, le contestó a Gabriel Milito al señalar que su hijo ha demostrado la madurez para ser llamado al Tri.

Ante Mazatlán el goleador rojiblanco despachó con una anotación y comenzaba a dar de qué hablar para una futura convocatoria del Javier Aguirre. Tras aquella noche en el Estadio Akron el entrenador argentino puso paños fríos al señalar que hay que llevarlo de a poco.

“El haber hecho siete goles no significa que tenga que ser jugador de Selección, ni que deba irse a jugar a Europa el semestre que viene. Hay que hacer muchos más méritos para merecer, bajo mi punto de vista, ese salto distintivo: jugar en la selección nacional de cualquier país”, había expresado en conferencia de prensa.

Armando González anotó 11 goles para Chivas en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Tenés que hacer mucho más para llegar a ese nivel. Pero acá, cuando la cosa va más o menos bien, se pone a los futbolistas por las nubes; y cuando va mal, se los lleva al infierno. Yo no comparto eso. Intento ser mucho más equilibrado”

A casi un mes de aquella declaración el padre de la Hormiga González le responde tanto a Gabriel Milito como a todos los detractores del futbolista de Chivas al marcar por qué esta va bien la convocatoria. “No le entiendo. Al final de cuenta tú ves los números, ves sus actuaciones ¿Qué esperas? ¿Esperar a que madure en qué sentido? Él es totalmente maduro. Es un jugador de primera división, él ha demostrado. Imagínate que madurez va a tener que si en año y medio ha tenido 6 entrenadores y con todo sale adelante. Lo que él acaba de conseguir no lo pueden minimizar de cualquier manera. Es campeón goleador de nuestra liga”, expresó.

Y añadió: “Escucho comentarios que todavía no puede, que la selección, que con calma. Creo que está en un buen momento y está haciendo los méritos suficientes para estar. Luego se nos olvida cuando otros jugadores importantes que han estado en selección hasta a veces con menos números que los que hoy tiene Armando”.

¿Armando González es titular en México vs. Uruguay?

El próximo domingo la Selección Mexicana enfrentará a Uruguay el próximo sábado en Estados Unidos. Sin embargo, todo indica que Armando González será suplente en el seleccionado sudamericano debido a que Raúl Jiménez es titular para el Javier Aguirre.