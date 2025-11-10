José Juan Macías recibió la peor noticia en el Apertura 2025 debido a que se confirmó la gravedad de su lesión. La resonancia magnética arrojó como resultado una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, de ligamento colateral medial y de menisco medial. ¿Se opera y retira definitivamente del futbol?

Los últimos años del futbolista con pasado en el Guadalajara se destacan por haber pasado más por el quirófano que por los campos de juego. Los problemas musculares y de sus rodillas lo llevaron a ser una promesa que nunca estalló a un futbolista que colgaba los botines.

Con su llegada a Pumas parecía que comenzaba un nuevo renacer debido a que era protagonista y pagaba con goles la confianza que la directiva había puesto en él. Es titular, goleador y figura clave de un conjunto Universitario que alcanzó el Play-in gracias a él.

Ante Cruz Azul se dio la peor noticia debido a que salió duramente lesionado y se temía la peor. Esta sensación negativa la confirmó Fabrizio Domínguez Castilla en X al escribir qué arrojaron los estudios médicos.

“JJ MACÍAS SERÁ BAJA 9 MESES. La resonancia magnética de este día arrojó las siguientes lesiones: ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial. Será operado en los siguientes días”, reportó el periodista.

¿Cuántos goles marcó José Juan Macías en el Apertura 2025?

En el presente torneo, José Juan Macías cerró la fase regular del Apertura 2025 con 10 partidos, cuatro goles y dos asistencias. El exatacante de Chivas le anotó a Mazatlán, Tigres, Tijuana y León según las estadísticas de Transfermarkt.