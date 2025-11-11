Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al Apertura 2025 de la Liga MX. En medio de este contexto, revelan que Ricardo Marín ya se despidió de Puebla y ya se alista para regresar a un Guadalajara que lo espera con los brazos abiertos.

La directiva del Rebaño Sagrado se encuentra en plena preparación para delinear la plantilla que tendrá para el Clausura 2026. Son varios los jugadores que estarían por salir del equipo por la puerta de atrás debido a que no son tenidos en cuenta por Gabriel Milito.

En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que una de las primeras altas que tendrá para el próximo torneo es Ricardo Marín. Por otro lado, revelan que 4K ya se despidió de Puebla y se alista para volver a Guadalajara.

Ricardo Marín

“Ya se despidió. Ricardo Marín agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico su apoyo en este paso con La Franja. Esta noche el 4K buscará marcar para así cerrar con gol su capítulo en Puebla. El próximo mes tendrá que presentarse con Gabriel Milito en Chivas donde buscará un lugar”, reportó Manolo Rodríguez en X. Cabe destacar que en la última jornada de la Franja no vio minutos.

¿Cuántos goles anotó Ricardo Marín en el 2025?

Entre la Liga MX y la Leagues Cup 2025 Ricardo Marín se despachó con nueve goles en torneos oficiales. Por otro lado, en la tabla de goleo el atacante terminó en la 34° posición con cuatro goles anotados.