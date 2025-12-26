Chivas cuenta actualmente con una delantera muy competitiva integrada por Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, a la que se sumaría Sergio Aguayo para el Clausura 2026. Este panorama reduce al mínimo las posibilidades de participación de Teun Wilke, quien casi no tuvo minutos en el Apertura 2025 y todo apunta a que saldrá del Club. De hecho, todo parece indicar que su destino estaría ya prácticamente definido y sería fuera de México.

Teun Wilke no ha encontrado minutos con MIlito.

Una de las grandes ventajas del joven delantero es que posee doble nacionalidad: mexicana y neerlandesa, condición que le permite no ocupar plaza de extracomunitario en Europa. Por ello, y de acuerdo con la información del periodista Jesús Bernal, el futuro inmediato de Wilke estaría precisamente en el futbol europeo, donde tendría mayores oportunidades deportivas y de crecimiento.

La agencia que representa a Wilke ya ha logrado colocar a otros futbolistas mexicanos en el Viejo Continente, como ocurrió con José Juan Macías en el Getafe y con Santiago Naveda en el futbol de Polonia. Además, Wilke ya tiene experiencia europea previa, tras haber militado en Italia, Bélgica y Países Bajos, por lo que su adaptación podría resultar más sencilla y su salida luce completamente viable.

Según la misma fuente, el escenario más probable es una salida a préstamo con opción a compra. Cabe recordar que clubes de España e Italia ya habían preguntado por él anteriormente, pero en aquella ocasión Chivas decidió retenerlo. Hoy la situación es distinta y el club estaría dispuesto a facilitar su marcha para que tenga los minutos que difícilmente encontraría en Guadalajara.

A Teun Wilke le quedarían solo seis meses de contrato y eso facilitaría su salida de Chivas

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Teun Wilke tiene contrato con Chivas hasta el verano de 2026, por lo que entra en la recta final de su vínculo contractual. Esto implica que si no se concreta un préstamo o una venta en el corto plazo, en seis meses podría quedar libre para negociar como agente libre. Por lo tanto, su futuro se definirá muy pronto y todo apunta a que será lejos del futbol mexicano.