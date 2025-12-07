De cara al Clausura 2026, Chivas ya trabaja en la conformación del plantel y mientras se habla de incorporaciones muy avanzadas como Brian Gutiérrez o Ángel Sepúlveda, también empezaron a circular otros nombres que en realidad no son prioridad real para la directiva. En este escenario aparece Kevin Castañeda, cuya eventual llegada comenzó a tomar fuerza en redes y en algunos espacios periodísticos, aunque desde el club consideran que no es una opción para este mercado.

En los últimos mercados, el nombre de Kevin Castañeda ha aparecido vinculado a diferentes clubes de la Liga MX debido a su perfil ofensivo y buena temporada con Xolos. Como sucede cada semestre, Chivas volvió a ser mencionado entre los posibles interesados, aunque esa versión fue descartada por el periodista Jesús Bernal de ESPN.

Kevin Castañeda viene de ser uno de los puntos altos de Xolos de Tijuana (Imago7)

Según este reporte, la directiva rojiblanca no tiene intención de iniciar negociaciones por el futbolista en este periodo de transferencias. Aunque en su momento fue evaluado como posible refuerzo, hoy no entra en los planes inmediatos de la cúpula del Guadalajara, encabezada por Javier Mier y Alejandro Manzo.

La decisión responde a dos motivos: en primer lugar, Chivas ya tiene avanzada la incorporación de un jugador para el mediocampo ofensivo, como lo es Brian Gutiérrez, quien tiene todo avanzado para ser refuerzo del Rebaño. En segundo lugar, los costos de la Liga MX suelen tener sobreprecio para el Guadalajara y eso invita a buscar en mercados alternativos como el de la MLS.

¿Quién es Kevin Castañeda?

Kevin Castañeda, mediocampista de 26 años, se formó y debutó con los Xolos de Tijuana, pero en 2022 recaló a los Xolos de Tijuana, donde poco a poco ha ido ganando importancia dentro de la plantilla. En el último Apertura 2025, disputó 19 partidos y registró un saldo de seis goles y cinco asistencias incluida la Liguilla.