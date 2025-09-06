Las Chivas de Guadalajara han tenido un preocupante inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX. Los resultados no acompañan al ciclo comandado por el entrenador argentino Gabriel Milito, pero el funcionamiento del equipo aún así despierta cierto optimismo.

Algo que no se puede discutir es que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos que más apuesta por la cantera. Así se ha visto en los últimos años, con varios jugadores de las Fuerzas Básicas consolidándose en el primer equipo. De hecho, Chivas ya cumplió con la regla de menores.

(Liga MX)

La Liga MX obliga a que los equipos otorguen un mínimo de 1170 minutos para menores: Chivas ya cumplió con esa regla en apenas seis partidos disputados, pues sus jugadores mas jóvenes completan 1221 minutos. Los otros dos equipos que ya cumplieron con la normativa son Puebla (1318) y León (1251).

Bryan González, Santiago Sandoval, Cade Cowell, Hugo Camberos, Yael Padilla y Armando González son algunos de los juveniles que ya han aportado para el cumplimento de esta regla, algunos de ellos siendo fundamentales para el entrenador Gabriel Milito.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Apertura 2025?

Tras el amistoso de este domingo ante León en Estados Unidos, el Rebaño Sagrado regresará a México para preparar lo que será el Clásico Nacional ante América, el próximo sábado 13 de septiembre por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.