Chivas visita esta noche a Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025, con la misión de mantener su gran momento en la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega con cuatro victorias consecutivas que lo tienen en la octava posición de la Tabla General, mientras que los Gallos Blancos llevan un torneo para el olvido, ubicándose en el antepenúltimo lugar con solo 11 puntos.

Chivas es amplio favorito para ganar esta noche.

El duelo es clave para el Guadalajara, ya que si vence a Querétaro y Pachuca o Xolos empatan o pierden, Chivas subiría al sexto lugar de la Tabla, alcanzando así zona de Liguilla directa. Con tres partidos más por disputarse en la Fase Regular, cada punto cuenta para que los dirigidos por Gabriel Milito cumplan ese objetivo.

Durante la previa del partido, el técnico de Querétaro, Benjamín Mora, declaró que el duelo ante Chivas era “ganable”, lo que causó polémica entre los aficionados rojiblancos y habría encendido el orgullo de los jugadores del Rebaño. Gabriel Milito y su plantel buscarán responder en la cancha y demostrar que su buen momento no es casualidad.

¿Querétaro vs Chivas va por TV abierta?

El encuentro se disputará esta noche de miércoles a las 7:00 pm en el Estadio Corregidora. La transmisión no estará disponible por televisión abierta, ya que el partido irá exclusivamente por Caliente TV para México. Sin embargo, los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa en Rebaño Pasión.

Probable alineación del Guadalara en su visita al Querétaro

En cuanto a la posible alineación, Gabriel Milito deberá decidir entre darle descanso a los jugadores por ser doble jornada y mantenerlos en ritmo. El equipo probable sería: Raúl Rangel; Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richard Ledezma; Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval; Armando González y Efraín Álvarez. Una formación ofensiva con la que el Rebaño buscará su quinto triunfo al hilo.