Chivas se encuentra en un gran momento del Apertura 2025. Después de haber ganado su cuarto partido al hilo tras derrotar al Mazatlán 2-0 en la Jornada 13, el Rebaño Sagrado sigue soñando con Liguilla directa, y Gabriel Milito está tratando de sacar lo mejor de todos los jugadores no solo para este cierre de fase regular, sino también para la Fiesta Grande del fútbol mexicano, donde no se puede cometer errores.

Uno de los jugadores de los cuales la afición rojiblanca sigue esperando mucho es Cade Cowell. Con 22 años cumplidos hace apenas una semana, el Vaquero ha demostrado su talento y el potencial que tiene para mejorar mucho. Sin embargo, no ha podido ser constante, y Gabriel Milito decidió descartarlo para el partido contra Mazatlán, algo que sin duda habrá sido una llamada de atención para él.

Ahora, parece ser que Cowell ha trabajado bien los últimos bajo las órdenes de Milito, pues el Guadalajara anunció la convocatoria para visitar a Querétaro, la cual nuevamente lo incluye. Si bien habrá que ver si el estratega argentino decide mandarlo como titular o prefiere guardarlo como revulsivo, es un hecho que estará en el Estadio Corregidora, lo que parece ser una buena señal de cara a la parte más importante del torneo.

Hasta el partido contra Mazatlán, Cade Cowell había sido uno de los jugadores infaltables para Gabriel Milito, habiendo disputado los 12 partidos del Apertura 2025. Eso sí, solo fue titular en 4 de ellos, por lo que debe seguir trabajando si quiere ser un habitual en el 11 inicial más a menudo. En cuanto a minutos, apenas ha disputado 461 en el actual torneo, por lo que también deberá hacer más efectivas sus participaciones en la cancha.

Alan Pulido, el otro descartado de Gabriel Milito contra Mazatlán, sigue sin ser convocado

Caso contrario al de Cade Cowell es el de Alan Pulido. El delantero rojiblanco también fue descartado por decisión técnica para el partido contra Mazatlán, pero en su caso, no fue considerado para la visita a los Gallos Blancos, por lo que habrá que ver si en los próximos partidos vuelve a ser convocado, o si es solo el comienzo del fin de su segunda etapa con las Chivas.