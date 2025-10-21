Este miércoles, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en calidad de visitante en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025.

En conferencia de prensa, luego a este comprimiso, el entrenador del equipo queretano, Benjamín Mora, habló seriamente de la situación, aunque les supo hacer cara a los cuestionamientos.

Lo que dijo el técnico del Querétaro sobre Chivas?

Previo a enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Fecha de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025, el entrenador mexicano habló en rueda de prensa,

“Yo soy responsable de lo que digo más no lo que interpretan. Después, sí está modo por qué venimos en ascenso, venimos solidos. Creo que Chivas está jugando bien, los chavos lo están haciendo correctamente y será un partido de tú a tú”. dijo en rueda de prensa.

Cabe mencionar que el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro entre el Club Deportivo Guadalajara, se llevará a cabo este sábado este miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio La Corregidora a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.