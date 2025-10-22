Alan Pulido volvió a Chivas a inicios de año con la ilusión de revivir viejas glorias y reforzar al equipo para el Clausura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf. Después de cinco años en la MLS, el delantero regresó a Guadalajara para afrontar una nueva etapa con el equipo donde hizo historia.

En su primera etapa, Pulido fue un histórico multicampeón con Chivas. Fue pieza clave en la final contra Tigres en 2017, levantó varios títulos y se marchó como campeón de goleo del Apertura 2019. Su entrega y liderazgo lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca.

Pulido se despidió siendo el goleador del Apertura 2019

Lamentablemente, su segunda etapa no ha tenido el mismo brillo. En el torneo pasado apenas disputó 10 partidos y marcó solo dos goles, mientras que en el actual Apertura 2025 su participación ha sido mínima: solo ha jugado cinco encuentros y no ha podido anotar.

Su contrato estaría por terminarse, Milito no lo convoca y su relación con la afición se debilita

Todo apunta a que su paso por Chivas está cerca del final. Aunque los detalles de su contrato no se han hecho públicos, portales especializados como Capology y Transfermarkt indican que su vínculo con el club termina en diciembre de este año, lo que alimenta aún más los rumores de su salida.

A esto se suma que Gabriel Milito no lo ha convocado en los últimos dos partidos, una señal clara de que Pulido ya no entra, al menos por el momento, en los planes del técnico argentino. Con su contrato por expirar y sin minutos en la cancha, su salida parece más que cantada.

Entre la afición hay sentimientos encontrados. Muchos se sienten decepcionados por esta segunda etapa, aunque le guardan cariño por todo lo que representó en el pasado. Prefieren quedarse con los buenos recuerdos de su primera era y cerrar este ciclo antes de que se desgaste aún más.