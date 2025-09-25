A pesar del buen momento que vive Armando González, Chivas tiene graves problemas para anotar debido a que necesita varias jugadas de gol para marcar. En medio de este contexto, afirman que Alan Pulido no es tenido por Gabriel Milito porque se habrían dado cuenta de que es un futbolista que le gusta la noche.

En conferencia de prensa el entrenador argentino explicó que la falta de minutos para Puligol se debe a que acaba de salir de una lesión y que se lo tiene que ganar como Teun Wilke que es un profesional intachable. “Alan Pulido salió de una lesión y tuvo minutos al inicio para el futuro, si él se los gana seguirá teniendo minutos”, explicó.

Y agregó: “Acá intentamos no regalarle nada a nadie. Que haya competencia interna y si quieren minutos que se lo vayan ganando como en el caso de hoy Teun que es un chico que no venía teniendo minutos, que es un profesional intachable donde todo lo que le vamos pidiendo él trabaja para ir evolucionando sobre todos los aspectos que le pedimos. Así funcionamos como cuerpo técnico y el grupo lo sabe. El que está y está en un buen nivel dentro, el que no está por los motivos que sea no estará”.

Alan Pulido estaría borrado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Estas declaraciones del entrenador argentino no han pasado por alto para José María Garrido debido a que leyó entre líneas al analizar que el cuerpo técnico habrá notado que al atacante le gusta desvelarse y que previo. “Seguramente algunos comportamientos que el técnico abra de detectado de que a Alan Pulido le gusta la noche. No es ningún secreto. El fin semana que se lesiona antes Santos yo supe que lo vieron desvelándose un par de días antes del partido, no lo sé si haya incidido, pero que a Alan le gusta la noche y no es un secreto de nadie. ¿Por qué no juega? Porque no se lo ha ganado”, expresó el periodista en Futbol con Cerebro.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.