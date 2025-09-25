Las Chivas de Guadalajara vuelven a la actividad este viernes 27 de septiembre cuando visiten a Puebla en un partido correspondiente a la Jornada 11 dentro del Torneo Apertura 2025, para el cual dieron a conocer su lista de convocados donde nuevamente estará ausente Javier Hernández, así como Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que recuperarán a Fernando González, quien no vio actividad frente a Necaxa debido a que estaba suspendido, por lo que entró nuevamente en la lista de elegibles para visitar a Pueble en el Estadio Cuauhtémoc.

La mala es que siguen lesionados Chicharito Hernández, Roberto Alvarado, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre, quienes se suman a las ausencias de Yael Padilla y Hugo Camberos, los dos futbolistas que se encuentran con la Selección Mexicana que este fin de semana empezará su participación en el Mundial Sub-20.

Chicharito sigue sin marcar en lo que va del torneo. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

“Con la motivación que le inyectó al plantel el triunfo ante Los Rayos hace un par días, Gabriel Milito aspira a que el equipo pueda repetir una actuación igual de redonda tras haberse reencontrado con la contundencia y la solidez defensiva, por lo cual consideró a los mismos jugadores y sólo sumó a Rubén González, quien cumplió con su partido de suspensión”, fue parte de lo que publicó el portal oficial de los rojiblancos.

Los 21 convocados de Chivas vs Puebla

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Alan Pulido

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González

Chivas jugará este viernes en la casa de La Franja en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el partido se podrá observar por la señal de Azteca Siete en todo el país y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.