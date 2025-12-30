La directiva de Chivas continúa trabajando en las altas y bajas rumbo al Clausura 2026, con la prioridad de cerrar la llegada de un defensa central para Gabriel Milito. Sin embargo, también existe la necesidad de dar salida a jugadores que no entran en los planes del entrenador y que ocupan un lugar importante en la masa salarial del club.

Uno de esos casos es el del delantero Teun Wilke, quien, de acuerdo con diversos reportes, está en la mira de los Pumas de la UNAM, e incluso habrían acudido a Verde Valle para observarlo. No obstante, no sería el único en la órbita auriazul, ya que hay otro futbolista del Guadalajara que no entra en los planes de Milito y que podría encajar muy bien en el conjunto universitario.

Erick Gutiérrez y Alan Mozo están descartados para Milito.

Se trata de Alan Mozo, quien está tan descartado que ni siquiera realizó la pretemporada en Barra de Navidad. En Pumas podría ser recibido con los brazos abiertos, ya que es el club en el que se formó y del que salió como figura, manteniendo todavía buena relación tanto con la afición como con parte de la directiva universitaria.

Actualmente, los felinos cuentan con dos laterales derechos: Pablo Bennevendo y Pablo Monroy, siendo el primero titular indiscutible en el esquema de Efraín Álvarez. Aun así, la competencia por minutos sería menos feroz que en Chivas, donde Mozo llegó a convertirse en la quinta opción en la banda derecha dentro de la rotación manejada por Gabriel Milito.

El sueldo sigue siendo el principal problema para darle salida a Alan Mozo

El principal obstáculo para concretar la salida de Mozo es su elevado salario, cifra que muy pocos clubes de la Liga MX están dispuestos a asumir, especialmente considerando que viene de una lesión que lo dejó prácticamente fuera de todo el Apertura 2025. Por ello, no se descarta que Chivas deba asumir una parte de su sueldo si desea facilitar su llegada a otro equipo de la liga.