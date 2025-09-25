Mañana Chivas vuelve a tener acción en el Apertura 2025 debido a que visita a Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. Gabriel Milito confirmó a los convocados para el duelo contra la Franja, pero así también a los 10 descartados en partido clave escalar puestos importantes en la tabla general de posiciones.

El conjunto rojiblanco viene de tener una gran noche en el Estadio Akron porque saldó deudas pendientes con Fernando Gago. Samir Inda, Santiago Sandoval y Armando González le dieron la victoria al Rebaño Sagrado frente al Necaxa de Pintita, quien volvía al gigante de Zapopan tras irse por la puerta de atrás para ir a dirigir a Boca Juniors.

De todas maneras, Chivas tiene poco tiempo para festejar, ya que mañana volverá a tener acción, ya que en esta ocasión enfrenta a Puebla por la jornada 11 del Apertura 2025. Para este encuentro, el entrenador argentino confirmó una convocatoria de 21 jugadores entre los que se destaca el regreso de Rubén González y la continuidad de Samir Inda.

Tras confirmar qué jugadores viajan a enfrentar a Puebla, Gabriel Milito también dio a conocer a los 10 descartados para enfrentar a la Franja. Por decisión técnica no son tomados en cuenta Eduardo García y Raúl Martínez, mientras que por estar en la Selección Mexicana Sub20 están fuera Yael Padilla y Hugo Camberos. Por último, por lesión no viajan Leonardo Sepúlveda, Alan Mozo, Daniel Aguirre, Érick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Chicharito Hernández.

Los 21 convocados de Chivas para enfrentar a Puebla

Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensas: Miguel Gómez, José Castillo, Bryan González, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Luis Olivas.

Miguel Gómez, José Castillo, Bryan González, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Luis Olivas. Mediocampistas: Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Samir Inda, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela y Santiago Sandoval.

Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Samir Inda, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela y Santiago Sandoval. Atacantes: Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke y Armando González.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El próximo juego del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 será contra Puebla por la jornada 11 en el Estadio Cuauhtémoc. El juego se llevará adelante el próximo viernes 27 de septiembre a las 21:00 del Centro de México y se podrá ver por TV Azteca.