Aunque aún no es oficial, Chivas sorprendió al llegar a un acuerdo con Necaxa para que Francisco Méndez se vaya a préstamo por un año con opción a compra. La decisión llamó la atención porque el defensor es considerado uno de los canteranos más prometedores del Guadalajara y, además, parecía perfilarse como la solución en la defensa central ante la imposibilidad de concretar el fichaje solicitado por Gabriel Milito para el Clausura 2026.

A pesar de lo sorpresivo del movimiento, y de que parte de la afición lo ha cuestionado al considerar que el equipo se debilita en una zona que urgía reforzar, todo apunta a que forma parte de una estrategia planificada de Chivas: ceder a sus jóvenes para que sumen minutos en Primera División y posteriormente puedan regresar al club con mayor experiencia y madurez competitiva.

Francisco Méndez y Leo Jiménez recibieron su bienvenida al Primer Equipo.

Esta política no es nueva en el Guadalajara. Casos como Diego Campillo o Ricardo Marín son ejemplo de jugadores que salieron, ganaron rodaje y volvieron para ganarse un lugar en el primer equipo. Sin embargo, la decisión resulta particularmente cuestionable al considerar que Milito pidió expresamente un refuerzo en la central y que, además, Campillo estará fuera al menos los primeros cinco partidos del Clausura 2026, reduciendo aún más las opciones en la zaga.

De acuerdo con diversos reportes, fue el propio Méndez quien solicitó salir de Chivas para asegurar minutos en Primera División. El defensor entiende que, con José Castillo, Luis Romo y Diego Campillo al cien por ciento, sus oportunidades serían muy limitadas. Por ello, la apuesta del club parecería clara: que el canterano regrese más consolidado y en condiciones de competir para ser titular indiscutible en el futuro cercano.

Francisco Méndez saldrá de Chivas, pero con opción de recompra

Uno de los puntos que más generó inconformidad es que el movimiento se realizó con opción a compra, lo que hizo pensar a la afición que Méndez difícilmente volverá al Rebaño. Sin embargo, es importante subrayar que el Guadalajara suele blindar a sus canteranos con cláusulas de recompra, por lo que, incluso si Necaxa adquiere al jugador, Chivas podría recuperarlo más adelante, quizá pagando un poco más, pero con un defensa ya probado y con mayor nivel competitivo.