Las Chivas de Guadalajara buscarán una nueva victoria que les permita escalar posiciones en la tabla general, luego de imponerse a Necaxa a media semana. El rival en turno será Puebla, en un duelo que en el papel no debe presentar mayores problemas correspondiente a la Jornada 11 por el Torneo Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado no ha logrado hilvanar dos triunfos de manera consecutiva en lo que va de la campaña, por lo cual esta es la mejor oportunidad de hacerlo cuando se midan a La Franja el viernes por la noche y con ello meterse de lleno en zona de Play In.

La mala noticia para el entrenador Gabriel Milito es que no podrá echar mano de varios elementos que atraviesan por distintas lesiones como Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran con la Selección Mexicana que jugará el Mundial Sub-20.

Chivas va por su segundo triunfo consecutivo. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

De acuerdo a lo que ha trabajado el estratega en estos días, es así como Chivas podría saltar a la cancha del Cuauhtémoc: Raúl Rangel en la portería, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Efraín Alvarez y Miguel Gómez en la defensa; en el mediocampo Rubén González, Diego Campillo y Santiago Sandoval y al frente Armando González con Cade Cowell.

Chivas está en el lugar 11 de la tabla general

Guadalajara jugará frente a Puebla este viernes en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Azteca Siete. La obligación es salir de parte baja de la tabla general donde se ubican en el puesto 11 con 11 unidades. Por lo cual es imperativo obtener un triunfo que coloque al Rebaño en zona de Play In.