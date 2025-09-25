Las Chivas de Guadalajara obtuvieron una gran tranquilidad después de su victoria por 3-1 frente a Necaxa en el Estadio Akron, con tres tantos de futbolistas surgidos de la cantera rojiblanca. El Rebaño escaló algunos puestos en la tabla de posiciones, pero todavía sigue afuera del Play-In y la Liguilla del Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado se ubica en el 11° lugar, con 11 unidades, a sólo uno del León -último clasificado al Play-In- y todavía a cinco de Tijuana -último clasificado directo a Liguilla-. El próximo duelo del Rebaño Sagrado será este viernes ante Puebla en condición de visitante, mientras que luego llegará otra visita, ante los Pumas de la UNAM.

Armando González y lo que les dijo Gabriel Milito

El goleador rojiblanco en este torneo, Armando González, habló post partido sobre el ultimátum que les dio Gabriel Milito: “El profe nos dijo que ya no teníamos crédito y teníamos que sumar a como fuera lugar y seguir por ese camino. Necesitábamos una victoria para sentir esa confianza. La verdad que con Toluca no fue un buen partido, pero sabíamos que teníamos una revancha muy seguido y teníamos que aprovechar la localía”, expresó la Hormiga, autor del primer tanto frente a Necaxa.

No habrá sanción a Chivas por el caso de Samir Inda

El joven mediocentro rojiblanco, Samir Inda, tuvo un debut de ensueño al marcar un golazo en su primer partido oficial con el Guadalajara. Sin embargo, horas más tarde circuló la versión de que el Rebaño podría perder los puestos por el hecho de que el canterano de apenas 17 años haya utilizado una playera con un sponsor de casa de apuestas. Sin embargo, esto fue descartado rápidamente puesto que en el reglamento no hay nada escrito sobre esta cuestión.

¿Alan Mozo vuelve antes de lo previsto?

Es un hecho que Chivas cuenta actualmente con varios jugadores lesionados, algunos de ellos muy importantes. En ese sentido, se sabe que Érick Gutiérrez podría regresar antes que Roberto Alvarado, para la visita contra Pumas -no contra Puebla-. Sin embargo, lo curioso es que el periodista César Huerta pudo saber que Alan Mozo también estaría cerca de recibir el alta y hasta podría entrar en planes también para esa visita a Ciudad Universitaria.