Chivas ha sido un equipo sumamente irregular; sin embargo, la grandeza del conjunto rojiblanco genera el tema de conversación nacional y ahora es por el brillante debut del canterano Samir Inda, quien se lució con un golazo en el triunfo sobre el Necaxa.

El mediocampista fue la novedad en la convocatoria de Gabriel Milito para encarar el duelo con los Hidrocálidos; sin embargo, decidió darle el voto de confianza y lanzarlo al campo para cerrar el partido, en donde el canterano dio muestra de su calidad con un zapatazo que se incrustó en la portería visitante.

Es por eso que Samir Inda apareció en sus redes sociales con un emotivo mensaje tras cumplir dos sueños: el debutar y marcar su primer gol en Primera División vistiendo la camiseta del Guadalajara, por lo que se considera “un bendecido”.

“23 de septiembre de 2025 una fecha que jamás olvidaré, el día de mi debut y el día de mi primer gol con el equipo de mis amores. Gracias, Dios, soy un bendecido, muy contento por el resultado“, escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Puebla?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuando el Rebaño visite al Puebla, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.