Ramón Morales, exjugador de las Chivas de Guadalajara, recordó una de sus anécdotas más emblemáticas en un Clásico Nacional ante el América, la cual se dio cuando Guillermo Ochoa le quiso adivinar un penalti en unas semifinales donde terminaron proclamándose campeones.

Fue en las semifinales del 2006 cuando el Rebaño Sagrado se midió a las Águilas, que llegan como amplios favoritos. Los rojiblancos, de la mano de José Manuel de Torre, entraron a la fiesta grande desde el Repechaje y en el primer partido derrotaron al acérrimo rival 2-0, donde Morales Higuera marcó gol desde los 11 pasos, mientras Memo Ochoa trató de adivinar su disparo.

“En Cuartos le tiré un penal a Cruz Azul, Bofo quería la pelota, pero le dije que no, que el próximo era de él si practicaba, y el siguiente fue este penal, me acuerdo que el Bofo toma la pelota, me acordé de aquella plática, soy ser humano antes de futbolista, cuando la tomó, me quitó la preocupación, ya después veo que camina y me dice ‘tíralo'”.

“Me quedaba en los entrenamientos en Selección, tiros libres y penales, y Ochoa me dijo ahí ‘cuando me tires un penal, sé donde lo vas a cobrar’, me acordé de todo, por primera vez lo sentí, lo que pedimos siempre es que no se dude, cambio el penal al final, gracias a Dios entró, lo tiré bien. Memo Ochoa se fue con la lógica de lo que hacía, era Semifinal y un Clásico, buen recuerdo”, fue parte de lo que explicó Ramoncito en entrevista con TUDN.

Ramón Morales fue campeón con Chivas en el 2006

En esa misma Liguilla, Guadalajara dejó en el caminó a Cruz Azul en cuartos de final, al América en semifinales y vencieron a Toluca en la final, en el Estadio Nemesio Diez. José Manuel de la Torre era el entrenador y ese año celebraron su centenario, por lo que tomó mayor relevancia el campeonato.

Después del título, Oswaldo Sánchez se fue a Santos Laguna y Ramón Morales asumió el gafete de capitán por los siguientes años, siendo uno de los futbolistas más ejemplares fuera y dentro de la cancha.