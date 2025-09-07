El equipo de Gabriel Milito vuelve a tener acción este fin de semana cuando enfrente a León en duelo amistoso en plena fecha FIFA. Chivas busca volver a la senda de la victoria luego de que no haya podido superar a Cruz Azul en el Estadio Akron y previo al Clásico Nacional contra América.
Chivas vs. León: EN VIVO y EN DIRICTO el amistoso en Estados Unidos
El Guadalajara enfrenta a León en plena fecha FIFA en Estados Unidos. Conoce todo lo que sucede por Rebaño Pasión.
Posible alineación de Chivas
Chivas formaría con Óscar Whalley, Alan Mozo, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Fernando González, Érick Gutiérrez, Efraín Álvarez, Cade Cowell y Armando González.
VESTIDOR CON AURA
Así se encuentra el vestidor de Chivas para el duelo contra León.
Convocados de Chivas
Los convocados de Milito
- Porteros: Oscar Whalley y Robinho Romero
- Defensores: Miguel Gómez, Alan Mozo, Bryan González, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo, Luis Olivas, Raúl Martínez y Miguel Tapias.
- Mediocampistas: Erick Gutiérrez, Rubén González, Diego Covarrubias, Isaac Brizuela y Efraín Álvarez.
- Atacantes: Cade Cowell, Armando González, Teun Wilke y Javier Hernández.
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. LEÓN
Chivahermanos bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Hoy el Guadalajara enfrenta a León en duelo amistoso en Estados Unidos.
