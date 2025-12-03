Chivas ya se encuentra en el periodo entre torneos, luego de que su participación en el Apertura 2025 llegara a su fin y solo quede esperar el inicio del Clausura 2026. En este momento la prioridad es reforzar el plantel, y en las últimas horas surgió una opción que ha comenzado a ilusionar a la afición, aunque para conseguirla será necesario competir por él.

De acuerdo con información del periodista Víctor Wario, el jugador en cuestión es Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo de 26 años que actualmente milita en Xolos de Tijuana. Su rendimiento lo convirtió en uno de los futbolistas más destacados del club fronterizo este torneo, al punto de despertar el interés de varios equipos de la Liga MX, incluido el Guadalajara.

Sin embargo, distintos reportes señalan que Castañeda también se encuentra en la agenda del Club América, el máximo rival del Rebaño. Además, los azulcremas mantienen una buena relación con Xolos, por lo que no sería extraño que tuvieran cierta prioridad. Aun así, la actual directiva rojiblanca ha demostrado capacidad para construir un proyecto atractivo, por lo que convencer al jugador será determinante.

Castañeda es un futbolista con una vocación completamente ofensiva, destacado en métricas como asistencias de disparo, pases progresivos, asistencias y pases clave dentro de la Liga MX. Su estilo lo convertiría en un complemento ideal para Armando González, quien ha mostrado que necesita muy poco para convertirle a los rivales cuando recibe balones de calidad.

Habrá que pagar varios millones de dólares para fichar a Kevin Castañeda

Actualmente, Kevin Castañeda está valuado en 3 millones de euros según Transfermarkt, aunque su precio seguramente aumentará debido al interés de otros clubes. Por ello, todo apunta a que Amaury Vergara tendrá que abrir la chequera si Chivas desea ficharlo, especialmente considerando que el club busca sumar más refuerzos para fortalecer el plantel rumbo al Clausura 2026.