Algo que surge como una certeza en el Club Deportivo Guadalajara es que Armando González es el centrodelantero que más méritos hizo para tomar el puesto de titular. En este caso, Hormiga marcó el gol del empate en el amistoso de Chivas ante el Club León en el minuto 36 del segundo tiempo.

En una jugada poco común, el atacante pudo definir con pierna derecha desde dentro del área luego de un centro de lateral. Gabriel Milito no acostumbraba a mandar el balón directamente al área en los saques de mano. Sin embargo, el Guadalajara aprovechó la fuerza de Diego Campillo y lanzó el centro que capitalizó González.

Erick Gutiérrez desvió la pelota con su cabeza y la Hormiga quedó de frente a la portería rival, algo que viene siendo letal en la actual temporada. González no fue titular en el amistoso contra los Panzas Verdes, pero ingresó en el segundo tiempo y volvió a cumplir.

Armando González manda mensaje a Gabriel Milito en Chivas

Entre el rendimiento de Armando González y el de Alan Pulido y Javier Hernández hay un gran contraste. Además de estar siempre disponible para Gabriel Milito, cada vez que tiene la oportunidad cumple con goles. El rendimiento de la Hormiga es un claro mensaje para el director técnico que marca que debe ser el centrodelantero titular.