Chivas enfrenta a León en un amistoso en Estados Unidos en medio de la fecha FIFA que se lleva adelante. En medio de este contexto, Javier Hernández se perdió un gol abajo de la portería que podría haber significado el 1-0 para el Guadalajara.

El equipo de Gabriel Milito enfrenta la semana que viene a América en una nueva jornada del Apertura 2025. Los rojiblancos necesitan ganar, por lo que previo al regreso de la Liga MX buscan mantener el ritmo de competencia en el país del norte.

En medio de este contexto Chivas pudo adelantarse en el marcador, pero Chicharito Hernández falló insólitamente debajo de la portería. Dos minutos después Emilio Rodríguez anotó el primero para que León abriera el marcador ante Guadalajara.

Video del gol que falló Chicharito Hernández