En las últimas horas se revivió la discusión que tiene a la portería de la Selección Mexicana como tema central. Luis Malagón es el titular para Javier Aguirre, Raúl Rangel el suplente y Guillermo Ochoa parece estar peleando por un lugar de tercer portero en el Mundial 2026.

El Vasco mencionó que él “no le regala nada a nadie” refiriéndose a la situación de Memo, que actualmente no tiene equipo. A partir de eso, el debate tuvo al ex América como protagonista. Justamente, el actual portero azulcrema y del Tri le lanzó un guiño al avezado arquero, lo que parece aislar al del Club Deportivo Guadalajara.

Guillermo Ochoa es agente libre tras su experiencia en el futbol de Portugal. (Getty)

“Yo lo defiendo (a Guillermo Ochoa) porque es mi amigo. Creo que nos podemos ver mutuamente a los ojos. Entre los 2 existe respeto y lealtad, y yo creo que una buena amistad que ha generado durante muchos años. Aquí no existe ninguna mala leche“, manifestó Malagón en zona mixta.

“Ojalá pueda encontrar un equipo y que le vaya bien. Él siempre va a aportar para bien y se merece lo mejor. Al final del día la gente encargada (de la Selección Mexicana) va a decidir”, consideró el guardameta azulcrema, sin mencionar a Raúl Rangel en su comentario.

Raúl Rangel no vive un buen momento en Chivas

Desde el comienzo del Apertura 2025, Raúl Rangel es cuestionado por su rendimiento en Chivas. A partir de ello, el Tala es puesto en duda en la Selección Mexicana. No obstante, Javier Aguirre lo sigue convocando, aunque Luis Ángel Malagón es claramente el titular.