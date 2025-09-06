Uno de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara que más críticas recibió en lo que va del año es Roberto Alvarado. Pese a su mal rendimiento, el Piojo no pierde la titularidad ni en Chivas ni en la Selección Mexicana. De hecho, acaba de jugar un partido desde el arranque con el Tri ante Japón.

Alvarado salió del campo de juego a los 16 minutos del segundo tiempo para dejarle su lugar a Germán Berterame. Una vez más, el ex Cruz Azul no pudo gravitar y cerró un pálido partido, lo que vuelve a poner la lupa sobre su desempeño y ese mote de “jugador de clase“.

Roberto Alvarado fue titular en el amistoso de México ante Japón, pero no marcó la diferencia. (Imago7)

Al igual que en Chivas jugó volcado sobre la banda derecha del ataque. Desde esa posición su juego se caracterizó, una vez más, por pases intrascendentes, sin peligro para la defensa rival. Cuando se encontró con el balón dominado y la posibilidad de atacar a su marcador, no intentó o no pudo eludir al defensor nipón de turno.

Cuando la pelota le quedó para la pierna derecha no resolvió de la mejor manera algunas jugadas, como una del primer tiempo donde un centro suyo fue de fácil resolución para Zion Suzuki, el portero japonés. Lo más peligroso por parte de Alvarado fue un disparo que se fue relativamente cerca de la portería rival. Además, en un pasaje pudo asociarse con Alexis Vega, sin generar mucho peligro.

La Selección Mexicana empató sin goles con Japón en los Estados Unidos

El equipo de Javier Aguirre no puede encontrar un buen funcionamiento y un nivel que ilusione a la afición. El partido del Tri fue en la misma sintonía de Roberto Alvarado: intrascendente. El marcador dictó un 0-0 y la incidencia más importante fue la expulsión de César Montes en los últimos instantes del juego.