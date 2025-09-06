Las Chivas de Guadalajara no tienen a un campeón de goleo desde el 2019 cuando Alan Pulido se fue por primera ocasión del equipo. A partir de ese año los fichajes ofensivos han ido de fracaso en fracaso, mientras que muchos canteranos se perdieron entre la falta de oportunidades y las que tampoco aprovecharon.

El Rebaño Sagrado ha padecido un severo problema de contundencia que ha obedecido a la contratación de jugadores de calidad comprobada, pero que con la camiseta rojiblanca se quedaron lejos de las expectativas. Uno de los casos más decepcionantes fue el de Oribe Peralta, quien en dos años y medios anotó dos goles en los 41 partidos que vio actividad.

Esto le ha valido a los rojiblancos perder juegos claves como en la semifinal frente a América del 2024 con Fernando Gago en el banquillo. Terminaron 0-0 en el duelo de Ida y en el de Vuelta que se jugó en el Estadio Azteca, las Águilas se impusieron 1-0 por la falta de puntería de unas Chivas que se quedaron en la orilla de una nueva final.

José Juan Macías se pensaba que podía ser ese hombre gol que Guadalajara necesitaba, pero la realidad es que su mejor momento lo vivió con León, donde anotó 19 goles en 28 partidos. No obstante, con el Rebaño marcó 27 tantos en 94 partidos, una cifra nada despreciable, pero que a partir del 2022 se vio trucada por las lesiones que lo han aquejado y que le abrieron la puerta de salida en el 2024.

Ángel Zaldívar, el canterano con más goles en Chivas

El ingeniero del gol se fue del Rebaño después de marcar 41 anotaciones, una cifra que no parece nada despreciable, el problema es que se dio en tres etapas distintas y con 221 partidos, es decir, su porcentaje de efectividad era de una anotación por cada .04 juegos. Razón que obligó a la directiva a venderlo definitivamente a los Bravos de Juárez en el 2023.

Chicharito y Ormeño, decepciones en Chivas

Otros fichajes decepcionantes han sido los de Santiago Ormeño y Javier Hernández. Ormeño llegó como un atacante emergente en el 2022 y desde su arribo las críticas no se hicieron esperar. Jugó 14 partidos y anotó un solo gol, lo cual le valió para ser cedido a varias escuadras hasta que en el 2024 se le terminó su contrato.

Chicharito suma tres goles desde que llegó a Chivas. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

Chicharito Hernández tal vez es el peor de todos los desaires que ha sufrido Chivas. Su arribo a la institución se dio en el 2024 con la esperanza de que acabara con la falta de contundencia, pero ha tenido la pólvora mojada. Los tres goles que ha marcado en 34 partidos han sido los más caros para Amaury Vergara, quien le paga alrededor de 2 millones de dólares a anuales. El contrato de Hernández Balcázar expira al final del 2025 y su salida es inminente.

Los mejores anotadores en Chivas

Curiosamente los jugadores que más goles han marcado no son propiamente delanteros. Víctor Guzmán ha sido el mejor goleador en los recientes torneos. Sumó 17 goles en 76 partidos y 7 asistencias. Cifras que no tiene ningún atacante ni actual, ni del pasado reciente.

Pocho Guzmán marcó 17 goles con Chivas. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

En tanto que Alexis Vega marcó 28 goles pero en 147 juegos, aunque sus 28 asistencias también se toman en cuenta al ser de los últimos ofensivos más destacados. Por su parte, Roberto Alvarado, quien todavía sigue en la plantilla ha marcado 28 tantos en 138 partidos, aunque su posición como extremo o volante, tampoco lo colocan con una responsabilidad concreta de ser ese goleador de Chivas.

Alan Pulido y Teun Wilke, ambos como actuales armas ofensivas de Guadalajara, suman dos goles cada uno en 18 y 11 partidos, respectivamente. Lo cual deja en evidencia el mal momento de los atacantes rojiblancos.

Datos recabados antes del partido ante Cruz Azul