Este martes arrancó la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los Rayos del Necaxa recibieron en la cancha del Estadio Victoria a Cruz Azul. Dicho encuentro terminó 1-1 y el extécnico del Club Deportivo Guadalajara , Fernando Gago,quedó contento y sastifecho por el resultado.

El estratega argentino señaló ante los medios de comunicación que sus pupilos merecían tener más unidades de lo que tienen actualmente debido al desempeño que han mostrado en algunos cotrjos del Torneo Apertura 2025, como el de esta noche ante la escuadra de La Máquina.

“A ver, buenas noches a todos. Yo creo que en cierto punto eso levanta la autoestima del jugador, más que lo que podamos porque es el análisis que nosotros hacemos constantemente de lo que vemos con los partidos y lo que vengo declarando en todos los partidos. Hay partidos que las cosas se dan como pretendemos. Errores, nos costaban partidos y el equipo, lo vengo diciendo, es un equipo que está en construcción, que se merece más puntos, puede ser, pero lamentablemente esto es el resultado y los resultados nos llevan a tener los puntos que tenemos y lo que tenemos que tener claro, que el equipo tiene una forma. Hoy los chicos hicieron un gran partido y eso es importante para el club y para el futbolista“, comentó.

“Hubo partidos muy buenos previos, a estos dos últimos partidos, donde el equipo dominaba al rival, tenía situaciones de gol, pero el resultado no se daba. Creo que hoy el partido en líneas generales entendimos dónde lo teníamos que presionar, dónde íbamos a tratar de llevar a cabo el juego que queríamos nosotros. A partir de eso tratar de lastimar. Tuvimos tres o cuatro situaciones claras en el primer tiempo para poner el marcador encima; creo que hoy los chicos hicieron un gran partido”, agregó.

¿En qué lugar se ubica Necaxa en el Torneo Apertura 2025?

Luego de 14 fechas disputadas en el Torneo Apertura 2025, los Rayos del Necaxa se encuentran en estos momentos en la antepenúltima posición de la tabla general con apenas 10 puntos, con un balance de dos victorias, cuantro empates y ocho descalabros.