Armando González es el futbolista de moda en la Liga MX y en Chivas, no solo por su carisma, sino por su alta efectividad frente a la portería rival, por lo que está llamando la atención de los aficionados, especialista y hasta exfutbolistas.

Es por eso que el exjugador y capitán del Guadalajara, Jesús Molina, enalteció el trabajo que se viene realizando con el talento que surge de fuerzas básicas, en donde la Hormiga sería el elemento más destacado por su aporte al ataque del conjunto tapatío.

“Lo más importante del proyecto que seguramente busca Amaury y la gente de la directiva es darle proyección a los jóvenes y lo están logrando tanto con resultados como con el nivel que han mostrado, sobre todo Armando González que ha revolucionado la ofensiva de Chivas, muy apoyado por Chicharito que si bien futbolísticamente no ha sido lo que se esperaba, creo que ha aportado en otras cosas como el vestidor.

“Tiene un talento nato, me tocó conocerlo y es un chavo que sabe escuchar, que le gusta aprender y que quiere trascender, por eso hoy por hoy está donde está”, aseguró el excapitán del chiverío en entrevista con Fox.

¿Cuál debería ser la prioridad de Chivas?

“El saber que el rival acérrimo se está alejando, obviamente incrementa la presión porque te estás peleando el 1-2 de los equipos más ganadores. Creo que Chivas tiene, hoy por hoy, que pensar en calificar, ya estando en Liguilla todos tienen la misma posibilidad de lograr campeonato y esa será la única manera de poder aspirar a acercarse al América. Hoy está en sus manos el calificar dentro de esos seis lugares”, concluyó.