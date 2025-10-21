En la historia del Guadalajara han existido varias “dinastías rojiblancas” que han dejado huella en el club. Desde Benjamín Galindo y su hijo —del mismo nombre— hasta los Balcázar, con Tomás y su nieto Javier “Chicharito” Hernández, el Rebaño Sagrado ha sido testigo de cómo el amor por los colores se hereda.

Ese también pudo haber sido el caso de los Vela. Carlos y Alejandro, ambos surgidos de las Fuerzas Básicas de Chivas, forjaron parte de su carrera en Verde Valle. Incluso Christo, hijo de Alejandro, también se formó en la cantera rojiblanca. Sin embargo, no logró debutar con el primer equipo y posteriormente partió al Cancún FC, desde donde fue fichado por el América.

Este martes, Christo Vela fue titular y portó el gafete de capitán del América Sub-21, equipo que atraviesa un momento complicado, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de Liguilla. Las Águilas necesitaban sumar de tres, pero solo lograron un empate.

Con esto, parece que la dinastía de los Vela ha tomado un rumbo distinto. Carlos nunca mostró intención de regresar a Chivas ni de volver a vivir en México, Alejandro ya se retiró y Christo parece decidido a seguir su carrera en el acérrimo rival, por lo que se estaría cerrando un capítulo en las familias rojiblancas.

Christo Vela siempre consideró a Chivas el equipo más importante de México

Durante su paso por las divisiones inferiores del Guadalajara, Christo Vela demostró un profundo respeto por la institución. Consideraba un privilegio vestir la camiseta rojiblanca y entendía que representar a uno de los clubes más grandes del país conlleva una enorme responsabilidad, tanto dentro como fuera del campo.

“Jugar en el Guadalajara es un honor, es lo mejor que me ha pasado porque es el mejor equipo de México y el más grande de todos, al igual que es una responsabilidad.”