Chivas está teniendo una de las mejores rachas de la Liga MX al hilvanar cuatro triunfos en fila, por lo que poco a poco se ha ido alejando de la parte baja de la tabla general y está a punto de colarse a la zona de calificación directa del Apertura 2025; sin embargo, dentro del Rebaño aún no es suficiente trabajo.

El delantero del Guadalajara, Armando González, habló sobre el dulce momento que vive el conjunto tapatío, en donde dejó muy en claro que están contentos con los resultados, pero saben que no está terminado el trabajo, por lo que seguirán jugando con total intensidad cada compromiso, empezando por el de Querétaro.

“Estamos contentos, motivados, pero sabemos que realmente no hemos hecho nada. Son cuatro partidos, pero no estamos dentro de los primeros seis, no estamos en puestos de Liguilla. Quedan varios partidos y tenemos esa mentalidad de que nos quedan cosas por hacer.

“Ningún partido es fácil. Ellos van a querer hacer su trabajo, su partido, morir y es lo que nosotros también tenemos qué hacer. Nadie nos regala nada“, declaró el delantero en palabras para Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.