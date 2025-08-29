Una de las grandes crisis dentro del futbol mexicano es la falta de centros delanteros, lo que ha complicado severamente las aspiraciones de Chivas dentro de la Liga MX, por lo que ahora están tratando de explotar el talento de su nuevo goleador, Armando González.

Es por eso que otro canterano que brilló en el eje de ataque del Guadalajara, Ángel Zaldívar, admitió que está consciente de lo difícil que es cargar con el peso de la ofensiva del Rebaño, por lo que alabó el momento que vive la Hormiga, quien le ha ganado el puesto a otros delanteros como Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke.

“Me da gusto por Armando que lo ha hecho bien. En un inicio no era considerado como titular, pero el trabajo y los goles, su funcionamiento ha hecho que esté jugando y que lo voltearon a ver para que fuera a Selección.

“No es fácil a su edad, me tocó vivirlo, pero el respaldo de sus compañeros como del club, el técnico es importante. Apenas su historia comienza, pero va bien. Su papá jugó, ya tiene esa experiencia (…) Sabemos de la presión que es Chivas, lo que representa, pero lo importante es que estén bien mentalmente, que puedan rendir dentro del campo y los resultados van a llegar tarde o temprano”, declaró el Chelo a Azteca Deportes.

¿Cuántos goles anotó Ángel Zaldívar con Chivas?

El Chelo vivió varias etapas en el Guadalajara debido a que le tocaba ir y regresar al club, en donde su mejor momento lo vivió bajo la tutela del Pelado; sin embargo, Zaldívar logró anotar un total de 41 goles, considerando Liga MX, Copa MX, Concachampions y Mundial de Clubes.