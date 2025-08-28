El futbol es un deporte que suele despertar emociones muy poderosas que no todos son capaces de controlar, incluyendo a jugadores y entrenadores, quienes a veces pierden la cabeza y reaccionan de maneras inaceptables, tal y como le sucedió a este exentrenador y campeón con Chivas que se lanzó a golpear al presidente en turno.

Alberto Guerra es una de las figuras más importantes de la historia del Guadalajara, campeón en la Temporada 1986-87; sin embargo, tuvo una segunda etapa al frente del Rebaño en el comienzo de las Súper Chivas, aunque las cosas no terminaron de la mejor manera tras intentar golpear al entonces presidente del equipo, Salvador Martínez Garza.

El comunicador David Medrano, contó la anécdota que le habría compartido el propio estratega, en donde una promesa incumplida de la directiva ocasionó la molestia del entrenador, que tuvo que ser contenido por una figura como Demetrio Madero.

“Como cuando Alberto Guerra quiso golpear al licenciado Salvador Martínez Garza, previo a la Semifinal que pierde Guerra contra Necaxa (Temporada 1994-95). Alberto Guerra pierde la Semifinal en su primer año con la promotora.

“En el primer año con las Súper Chivas, creo que el licenciado algo les había prometido de cara a la Liguilla, que no les pudo cumplir no sé porqué. Ahí en la jaula del Estadio Jalisco, llega el licenciado para recibir al equipo y cuando llega, ahí Guerra: ‘me regala un minuto’ y se lo tuvo que quitar Demetrio Madero. ¿Cuál fue el resultado después de eso? Lo echó y hoy lo reconoce el profe”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

Alberto Guerra en un partido de Chivas (JAM MEDIA)

¿Matías Almeyda golpeó a Amaury Vergara?

Una de las versiones más comunes es que el Pelado llegó a los golpes con el hijo de Jorge Vergara; sin embargo, el mismo David Medrano negó que llegaran hasta esa instancia, asegurando que fue una discusión y que Paco Gabriel de Anda fue el que terminó separándolos.

¿Por qué no regresa Matías Almeyda? Por lo que pasó con Amaury Vergara. Estuvieron a punto de agarrarse a golpes en Toronto, previo a esa Final. Paco Gabriel fue el que los separó, pero si no, estaban a punto”, concluyó el comunicador.