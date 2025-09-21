Las dudas volvieron a inundar al Club Deportivo Guadalajara cuando Toluca se impuso por 0-3 en el Estadio Akron. El hecho de que ocupa el decimotercer puesto de 18 equipos en la tabla de posiciones del Apertura 2025 ponen en duda su presencia en la Liguilla.

Sin embargo, el periodista David Medrano reveló que en el conjunto tapatío confían en que podrán sortear la fase regular. La confianza se debe a que Chivas ya jugó con la mayoría de los equipos más exigentes. El Rebaño Sagrado planifica sacar quince puntos contra cinco de los ocho rivales que le restan: Necaxa, Puebla, Mazatlán, Querétaro y Atlas.

Luego debería disputar más puntos contra equipos más duros como Pumas, Pachuca y Monterrey. Cabe destacar que antes de los últimos cuatro partidos también se hacía un análisis de las unidades que se podían cosechar. Chivas no transitó de la mejor manera la seguidilla de cuatro partidos exigentes.

En la directiva rojiblanca existía la ilusión de que se pudiera competir de igual a igual con equipos de alto nivel. Cruz Azul, América, Tigres y Toluca configuraron una racha exigente para los dirigidos por Gabriel Milito. Tres de esos encuentros fueron de local, pero Chivas solo cosechó cuatro de doce puntos posibles.

Por el momento, Chivas está quedando afuera de la Liguilla del Apertura 2025

Con 27 puntos disputados, Chivas sumó apenas 8. Es decir, el conjunto de Gabriel Milito sumó menos de un tercio de los puntos que jugó. La magra cosecha de unidades le impide, por el momento, llegar a la Liguilla del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado ocupa la posición número trece, a tres puntos de León, el décimo sembrado.