La derrota por 0-3 contra Toluca solo dejó conclusiones negativas para el Club Deportivo Guadalajara. Además del bajo rendimiento de los jugadores en general, quien recibió críticas fue Gabriel Milito, ya que su equipo no encontró respuestas al planteo de los Diablos Rojos.

Otro cuestionamiento que se dirigió a la figura del DT de Chivas fue que volvió a darle minutos a Javier Hernández. El centrodelantero titular fue Armando González, pero en el banco también estaban Alan Pulido y Teun Wilke. El Mariscal se inclinó por el ex Manchester United, que volvió a demostrar por qué es suplente y por qué recibe tantas críticas.

Chicharito erró algunos goles y su desempeño fue pésimo. Tal vez por la falta de confianza en ellos fue que Pulido y Wilke tuvieron una indiferente reacción una vez que finalizó el partido. Ambos atacantes demostraron enojo a través de su gestualidad y de la comunicación no verbal.

Una vez que Marco Antonio Ortiz decretó el final del partido, los jugadores de Chivas que estaban en el campo de juego y en el banco de suplentes se reunieron en el centro de la cancha. Sin embargo, Pulido y Wilke se quedaron solos, sentados en sus butacas y con un semblante que transmitía un total disgusto.

Gabriel Milito dio su opinión sobre Teun Wilke

Luego del empate sin goles contra Tigres, un periodista europeo le consultó a Gabriel Milito las razones por las que Teun Wilke no juega en Chivas. “Teun es un chico joven. Es una alternativa que tenemos. Está teniendo pocos minutos porque a la hora de elegir le estamos dando más minutos a otros futbolistas que juegan en su misma posición”, respondió el DT.

“Está entrenando muy bien y está evolucionando en aspectos que para nosotros son muy importantes como número nueve. Es un chico muy profesional que quiere crecer, quiere evolucionar. Más allá de que ha jugado poco, obviamente es un futbolista que queremos potenciar para que nos aporte sus condiciones y su calidad al equipo”, concluyó Milito.