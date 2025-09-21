La goleada que Chivas sufrió ante Toluca dejó un clima tenso en el Estadio Akron. En conferencia de prensa, Gabriel Milito volvió a ser consultado sobre su continuidad en el banquillo rojiblanco. El intercambio con el periodista Jesús Hernández representó un momento incómodo después de la dolorosa derrota.

“Chuyon” Hernández tomó la palabra retomando la respuesta que Milito había dado momentos antes, sobre que su equipo ya no tiene margen de error. El reportero buscó profundizar en la situación del entrenador argentino, poniendo sobre la mesa el estado del proyecto y su solidez.

“Buenas noches, profesor, hablaba de que ya no tiene más concesión que dar. Supongo que es sobre los puntos que tiene hasta el momento. ¿Tiene miedo de un cese, tiene miedo de que pase algo dirigencialmente o cree que el proyecto Milito está sólido?”, preguntó Hernández, apuntando directo al tema que más preocupa al entorno rojiblanco.

La respuesta del entrenador no se hizo esperar y llegó con una carga de ironía. “Buena pregunta, con buena cizaña”, replicó Milito esbozando una sonrisa incómoda. Luego, hizo una pausa yagregó: “Ya lo respondí hace dos conferencias de prensa, ahí tenés la respuesta”.

El descargo del periodista en redes sociales

Tras el cruce, Jesús Hernández utilizó sus redes sociales para responder a quienes cuestionaron su intervención. En su cuenta de Twitter, escribió: “¿Qué querían que le pregunten después del baile que le dieron de local? ¿El estatus de los lesionados? Milito contra las cuerdas, buscando enemigos donde no los hay”.