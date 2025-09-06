Una de las decisiones que más ruido ha generado en la afición de las Chivas de Guadalajara, es la de no haberle dado nunca una oportunidad a Benjamín Sánchez con el primer equipo. El delantero de 24 años supo brillar con el Tapatío, marcando goles y ganando títulos en la Liga de Expansión, pero nunca recibió la chance en la plantilla principal.

Tras cumplir todos sus objetivos con el Filial rojiblanco, Benja Sánchez eligió marcharse en busca de nuevos desafíos. Y así llegó a las filas del Irapuato, con el que busca hacer un buen papel con la ilusión de volver a demostrar su calidad y por qué no tener su esperada oportunidad en un club de la Liga MX.

Lo cierto es que este fin de semana, Benja Sánchez volvió a destacar con Irapuato. En un contraataque, el canterano rojiblanco sacó un remate muy bien ajustado contra el primer poste, para marcar el gol que le dio la victoria a su equipo por 1-0 en la visita a Dorados de Sinaloa.

Con el triunfo, Irapuato igualó la línea del Tapatío en la tabla de posiciones, con 10 unidades, mientras que Benja Sánchez, que resultó elegido como figura del partido, llegó así a tres goles en seis fechas disputadas del Apertura 2025, donde además registra otras dos asistencias.

¿Cuándo juega el Tapatío por el Apertura 2025 de la Liga MX?

Este fin de semana, el Filial rojiblanco continuará con su actividad en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Los dirigidos por Arturo Ortega visitarán a la Jaiba Brava por la Jornada 6. De momento Tapatío se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por detrás de Cancún y Tepatitlán, con tres victorias, un empate y una derrota.