El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Apertura 2025 luego de encontrarse en los últimos lugares de la tabla general en las primeras fechas, siendo Armando ‘Hormiga’ Gonzálezuno de los jugadores que más ha destacado.

El futbolista de 22 años de edad registra siete goles en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, ubicándose con esto en la cuarta posición de la tabla de goleo junto con Juan Brunetta, elemento de los Tigres.

El ‘Otaku del gol’, como también es conocido, se ha ganado el cariño de la afición del Rebaño Sagrado, no solo por sus dianas, sino también por sus peculiares festejos al estilo de animes como Dragon Ball, Naruto y Blue Lock y ya se convirtió en el atacante principal de Gabriel Milito.

La ‘Hormiga’ González pasa por un gran momento futbolístico.

¿Cuánto gana Armando ‘Hormiga’ González en Chivas?

En lo que respecta a su sueldo en el Club Deportivo Guadalajara, el sitio especializado Salary Sport dio a conocer que Armando ‘Hormiga’ González percibe actualmente 4 mil 728 pesos mexicanos a la semana, mientras que anualemte se viene llevando 245 mil 871 pesos.

Si lo comparamos con un jugador de su posición como Javier ‘Chicharito’ Hernández, su salario es bastante inferior, pues el histórico futbolista mexicano percibe según el sitio antes mencionado, 18 millones 583 mil 240 pesos al año, después de que, la directiva de Chivas le bajara su sueldo debido a su bajo rendimiento futbolístico, de acuerdo con Récord.