Este miércoles 22 de octubre el Club Deportivo Guadalajara saldrá del estado de Jalisco para enfrentar en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los pupilos de Gabriel Milito vienen de cuatro victorias consecutivas. La última de ellas fue el sábado pasado ante Mazatlán FC, a quien derrotaron 2-0 con goles de Armando ‘Hormiga’ González y Bryan González.

Gracias a este triunfo, nuestras Chivas se metieron de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general del Torneo Apertura 2025. Actualmente, se encuentran en la octava posición de la clasificación con 20 unidades, con un balance de seis victorias, dos empates y cinco derrotas.

Cabe recordar que la última vez que el Rebaño Sagrado se metió en la cancha del Estadio La Corregidora ante los Gallos Blancos del Querétaro ganaron 0-2, dentro de la Fecha 3 del Torneo Apertura 2024.

¿A qué hora será el partido entre Querétaro y Chivas?

El partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre en la cancha de Estadio La Corregidora , a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.