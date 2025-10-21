Es innegable el gran momento del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Gabriel Milito registran cuatro victorias consecutivas en los últimos cinco compromisos de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

La última vez que nuestras Chivas perdieron en el Torneo Apertura 2025 fue contra los Diablos Rojos del Toluca en la Fecha 9. Desde entonces han consecuando puros triunfos, sumando en total 12 puntos de 15 posibles, lo suficiente para estar ya en la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

De los 18 equipos en la Primera División del futbol mexicano, solo uno supera al Rebaño Sagrado en unidades, claro, si hablamos de los últimos cinco compromisos del Torneo Apertura 2025 y ese es el cuadro que dirige Antonio Mohamed, quien ha cosechado 15 de 15 puntos posibles, por ello es el máximo favorito a ganar el título de nueva cuenta.

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Se viene una semana complicada para el Club Deportivo Guadalajara. Este miércoles se enfrentarán en calidad de visitante a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025 y el sábado 25 de octubre se medirán a los Rojinegros del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

Cabe mencionar que en estos momentos el equipo de Gabriel Milito se encuentra en la octava posición de la tabla de clasificación con 20 unidades, consecuencia de seis victorias, dos empates y cinco descalabros.