En los últimos años, el Club Deportivo Tapatío es protagonista en la Liga de Expansión MX. Este año no es la excepción, ya que ganó el trofeo del Campeón de Campeones ante Leones Negros, debido a que había ganado el Apertura 2024. En esta oportunidad, el equipo filial de Chivas busca ser contendiente en el Apertura 2025.

La jornada 6 lo enfrentó con la Jaiba Brava y consiguió un gran gol tras una jugada colectiva. El equipo local se imponía por 1 a 0 cuando, sobre el minuto 43 del primer tiempo, una gran jugada colectiva fue capitalizada por Daniel Villaseca, con una definición rasante.

Eduardo Pérez Reyes había puesto en ventaja, de tiro penalti, al Tampico Madero a los 19 minutos de la etapa inicial. Sin embargo, el buen rendimiento colectivo del conjunto rojiblanco permitió conseguir el empate, aunque en el complemento no pudo marcar la ventaja y terminó perdiendo.

Sin lugar en Chivas, Eduardo García fue titular en el Tapatío

Una de las novedades que se suscitó en el triunfo de la Jaiba Brava sobre el Tapatío por 2 a 1 fue la titularidad de Eduardo García. El portero que llegó a ser suplente de Raúl Rangel perdió terreno desde el arribo de Gabriel Milito como director técnico. Óscar Whalley pasó a ser suplente y Sebastián Liceaga titular en el Tapatío (convocado a la Selección Mexicana Sub 20).