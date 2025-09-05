Armando González, jugador de las Chivas de Guadalajara, ha sido de los mejores atacantes en lo que va de la campaña para la escuadra tapatía. Sus goles han servido para rescatar puntos importantes y esto le ha permitido ganarse la titularidad por encima de Alan Pulido y Teun Wilke.

Sin embargo, no puede quedar de lado que Armando González es hijo de un exjugador del Rebaño Sagrado, del mismo nombre, y esto le permitió vivir su infancia en distintos lugares del país. Hace algunos años su padre fue parte de la directiva de Necaxa y por lo tanto, Hormiga jugó en fuerzas básicas de los Rayos.

Fue en la cuenta El Medio.com, donde publicaron una imagen de un Hormiga González siendo niño, luciendo los colores de Necaxa y con un trofeo en mano, evidenciando que su amor por el futbol es genuino y desde las raíces siempre ha tenido el hambre de triunfar.

“Armando “Hormiga” González, el juvenil goleador que milita en @Chivas, tuvo momentos de formación en el @ClubNecaxa. Cuando su padre, Armando “Mandyn” González, era el director deportivo de la institución de Aguascalientes, el llamado “Hormiga” fue parte de la escuela de futbol de los Rayos, donde fue muchas veces campeón goleador”.

“Su recorrido en los Rayos fue corto, ya que por aquel entonces (2011-2014), no existían las subs en Casa Club. Con el cambio de propietarios, el “Mandyn” dejó el cargo y sus hijos, Emilio y Armandito, continuaron con su formación en las básicas de Chivas”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Los goles de Hormiga González con Chivas

Armando González debutó con Chivas en el 2024 de la mano de Fernando Gago. Con poco menos de dos años en Primera División, el atacante suma seis anotaciones en los 27 juegos donde ha visto participación. De los cuales tiene 10 como titular y los demás lo ha hecho de cambio. A sus 22 años busca consolidarse como el hombre gol del Rebaño.