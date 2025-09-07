En Chicago, Chivas logró quedarse con una victoria que levanta la moral de cara al Clásico Nacional ante América luego de superar por 2-1 a León. Superar a la Fiera dejó en evidencia que hay 4 jugadores del Guadalajara que no deben salir del equipo titular: Armando González, Érick Gutiérrez, Efraín Álvarez y Diego Campillo.

Sin dudas es claro que el Rebaño Sagrado necesita volver a ganar para aspirar a puestos de clasificación a la Liguilla, ya sea vía directa o Play-in. En medio de este contexto, el conjunto rojiblanco tiene que enfrentar a unas Águilas que hoy son segundas e invictas con 17 puntos, a uno de Rayados de Monterrey.

Esta tarde Chivas llevó adelante un nuevo amistoso con varios ausentes, por lesión o convocatoria de la Selección Mexicana, pero pudo quedarse con una victoria agónica contra León. El juego en Chicago dejó a las claras que hay cuatro jugadores que deben ser titulares en el equipo de Gabriel Milito.

Armando González es goleador de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

En el fondo un pilar importante es Diego Campillo quien tiene buen manejo de balón y ordenó la línea defensiva. En el mediocampo Érick Gutiérrez sigue demostró hoy con dos asistencias que es uno de los jugadores mejor visión tiene al momento de tomar una decisión. Al Guti hay que sumar a un Efraín Álvarez marca la diferencia en los metros finales de cara a la portería. Por último, Armando González no solo volvió a demostrar que es el goleador de Chivas, anotó el gol del empate, sino que además tiene que jugar los 90 minutos porque una puede llegar a encontrar para anotar.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 ante América se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.