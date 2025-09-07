Ayer por la noche Tapatío no pudo marcar la diferencia contra la Jaiba Brava por 2-1 en la jornada 6 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Tamaulipas repasa cómo quedó el equipo de Arturo Ortega en la tabla general de posiciones.

No hay dudas de que el equipo rojiblanco es uno de los grandes protagonistas torneo de por medio porque hay varios jugadores que suben al primer equipo y dejan sin nombres que marquen la diferencia. En medio de este contexto, se nota que estos Cabritos son mucho mejores porque es un plantel que busca resultados.

Ayer no pudo darse la victoria, pero la vendió cara ante la Jaiba Brava luego de haber perdido por 2-1 luego de que Eduardo Pérez Reyes de penal y Francisco Martínez García, mientras que Villaseca anotó un golazo en el primer tiempo para el empate.

¿Cómo marcha Tapatío en el Apertura 2025?

Luego de lo sucedido contra la Jaiba Brava el Tapatío de Arturo Ortega se ubica en la cuarta posición con 10 puntos, la misma cantidad de unidades de Irapuato. El líder de la tabla general es FC Cancún que es 13 con un encuentro menos.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío por el Apertura 2025?

El próximo encuentro de Tapatío será el sábado 13 de septiembre ante Tlaxcala por la jornada siete del Apertura 2025. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 18:00 del Centro de México.