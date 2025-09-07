Las Chivas de Guadalajara atraviesan una delicada situación en el Apertura 2025 de la Liga MX y aprovecharán el receso para corregir errores y seguir puliendo la idea de Gabriel Milito. Este domingo, el Rebaño Sagrado se mide ante León en un partido amistoso que se disputará en suelo estadounidense.

El conjunto rojiblanco enfrentará a la Fiera este domingo 7 de agosto en el SeatGeek Stadium. La plantilla cuenta con numerosas bajas por sus respectivas bajas a la Selección Mexicana, por lo que Gabriel Milito deberá arreglárselas con lo que tiene y dar oportunidades a otros elementos del equipo.

Como es sabido, el duelo ante León NO será trasmitido en señal abierta para ningún canal de México. Sólo se podrá acceder a las imágenes del encuentro a través de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será transmitido por Telemundo Deportes.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. León?

El partido amistoso entre Chivas y León se jugará este domingo 7 de agosto a partir de las 15:30 (hora local) desde el SeatGeek Stadium ubicado en Chicago.

Guadalajara vs. León: dónde ver la transmisión EN VIVO

El duelo ante León no contará con transmisión en señal abierta. El encuentro solo estará disponible a través de Amazon Prime, plataforma que tiene los derechos exclusivos. Sin embargo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO desde Rebaño Pasión.