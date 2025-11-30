Chivas no pudo quedarse con la victoria ante Cruz Azul luego de haber perdido por 3-2 en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Por otro lado, lo que la transmisión de TUDN no mostró fue la reacción que tuvieron los jugadores de Chivas que se quedaron en las gradas al penal que ejecutó Chicharito Hernández.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado dejó escapar una oportunidad única, ya que tuvo contra las cuerdas a uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Especialmente porque estuvo en ventaja hasta que llegó el gol de Jeremy Márquez.

A falta de minutos para el final Chicharito Hernández tuvo la oportunidad de marcar la diferencia debido a que le cometieron penal a Santiago Sandoval. Sin embargo, el máximo goleador de la Selección Mexicana pateó por encima del travesaño, mientras que Andrés Gudiño se tiró a su palo izquierdo.

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2025. en lamento, durante el partido correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7/ Diego Padilla

Lo que la transmisión de TUDN no mostró fue como reaccionaron los jugadores del Guadalajara que viajaron con el resto del equipo y que se encontraban en un palco del Estadio Olímpico Universitario. En un video publicado por Futbol Picante se puede se ver como Yael Padilla, Isaac Brizuela, Diego Campillo y otros no podían creer lo que había fallado Javier Hernández.

La reacción de los jugadores de Chivas al penal que erró Chicharito Hernández