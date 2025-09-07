En la tarde de Chicago, Chivas volvió a tener acción en medio de la fecha FIFA donde terminó superando a León por 2-1. Tras lo sucedido en territorio estadounidense, la afición estalló en redes sociales contra Chicharito Hernández luego de haber fallado una jugada clara de gol que pudo significar el empate parcial.

Da la sensación que Javier Hernández desde que volvió al Rebaño Sagrado siempre le faltó ritmo de juego para terminar de acoplarse con el equipo rojiblanco. Tras un año y medio en el equipo nunca terminó de marcar la diferencia ni siquiera en convertirse en el jugador que más jugadas claras ha fallado con el conjunto rojiblanco.

Esta tarde Chivas volvió a enfrentar a León y superó por 2-1 en un nuevo amistoso en Estados Unidos. Allí Gabriel Milito le dio una nueva oportunidad a Chicharito Hernández y se perdió dos goles claros que pudieron haber significado victoria o empate parcial.

Afición de Chivas estalló contra Chicharito Hernández. (Foto: IMAGO7)

En redes sociales la afición del Guadalajara estalló contra el elemento rojiblanco pidiendo que lo retiren. “¿Otra vez? Ya ni de chiripa las mete, ya que se retire”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “El Anciano tiene dos veces el arco sin portero y las desperdicia”.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.