Las Chivas de Gabriel Milito necesitan quedarse con una victoria debido a que los puestos de clasificación directa o el play-in se alejan. En medio de este contexto al Guadalajara se le viene América por la jornada ocho por lo que repasamos día, hora y TV para ver una nueva edición del Clásico Nacional.

El Rebaño Sagrado es un equipo que propone y que arriesga en busca de quedarse con la victoria ante cada uno de los rivales. Sin embargo, la tabla de posiciones indica que se ubica en la décima sexta posición con tan solo cuatro unidades.

Enfrente llegará un América que es segundo de la tabla general de posiciones de la Liga MX con 17 puntos. La buena noticia para los dirigidos por André Jardine es que llevan un invicto de 7 partidos y en la última jornada superaron a Pachuca por 2-0.

Chivas necesita ganar para aspirar a jugar la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por la jornada 8 del Apertura 2025?

El juego del Guadalajara ante los azulcremas por la jornada 8 del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 del Centro de México. El mismo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El juego entre el Guadalajara y las Águilas se podrá seguir por todo el territorio mexicano por TUDN, Canal 5 y VIX Premiun por streaming, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Televisa. A su vez, por Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del partido.